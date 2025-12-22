#Казахстан в сравнении
Общество

Бутылки и известь начнут производить в Кызылординской области

Завод воды, производство воды, вода, розлив воды, питьевая вода, бутылки воды, люди на производстве, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 12:40 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев 22 декабря 2025 года на брифинге в СЦК поделился планами по запуску новых производств, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в регионе начинается строительство 14 крупных проектов общей стоимостью 753 млрд 300 млн тенге.

"Среди крупных проектов – горно-обогатительная фабрика "Шалкия" – 414,7 млрд тенге, завод по производству кальцинированной соды – 161,4 млрд тенге, завод по производству бутылок компании "Seven Rivers" – 60 млрд тенге", – перечислил Налибаев.

Также запланирован запуск завода по переработке твердых бытовых отходов южнокорейской компании Wez U стоимостью 37,8 млрд тенге.

"Совместно с ТОО "Табиғи тас Қызылорда" в следующем году будет введен в эксплуатацию завод по производству извести мощностью 1,1 млн тонн в год стоимостью 17,3 млрд тенге", – добавил аким.

В результате будет создано 92 рабочих места.

Ранее мы писали, что в регион ожидается привлечение 280 млрд долларов иностранных инвестиций.

Азамат Сыздыкбаев
