Токаев: Надеюсь, что талибы открыты к переговорам

Касым-Жомарт Токаев обозначил позицию Казахстана в связи с ситуацией в Афганистане, сообщает zakon.kz.

Об этом на странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Берик Уали.

Прагматичная внешняя политика Казахстана приобретает особую важность на фоне серьезного кризиса в Афганистане. Хотя мы не имеем общих границ с этой истерзанной войной страной, от Алматы до Кабула всего один час полета. Я нахожусь в тесном контакте со своими коллегами из стран СНГ, Европейского Союза и Ближнего Востока, - сказал президент на церемонии вручения верительных грамот.

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Он добавил, что всегда готов обменяться мнениями с главами государств и правительств, если будет выражено такое намерение.

Пока же бурные события в Афганистане привлекли внимание к проблемам региональной безопасности. Казахстан готов сотрудничать со странами с целью пресечения распространения насилия, незаконного оборота наркотиков и неконтролируемой миграции за пределы Афганистана. Надеюсь, талибы докажут, что они на самом деле придерживаются более умеренных позиций и открыты к переговорам, сформировав действительно единое, инклюзивное и представительное национальное правительство, - уточнил он.

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Казахстан считает, что Афганистан должен стать стабильным, суверенным и единым государством, живущим в мире с собой и со своими соседями.

Мы готовы наладить конструктивные деловые контакты с новыми властями, прежде всего для решения острых гуманитарных проблем, с которыми столкнулась эта многострадальная страна. Международное сообщество не должно оставлять Афганистан в этот переломный момент один на один с текущими трудностями. Напротив, мы должны интегрировать идею экономического и устойчивого развития во все будущие действия и планы в отношении Афганистана, - заключил глава государства.

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