Появилось видео возвращения кандасов в Казахстан из Афганистана, сообщает zakon.kz.

9 сентября в Алматы спецрейсом из Кабула прибыли 35 кандасов, четыре гражданина Казахстана и один сотрудник ООН.

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Прибывшие пассажиры будут временно изолированы для прохождения карантинных процедур.

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18 августа Казахстан эвакуировал 25 своих граждан из Афганистана и 16 граждан Кыргызстана, России и Литвы. Кроме того, в Алматы из Кабула временно передислоцированы Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) и офисы других международных организаций.