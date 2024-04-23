Возвращение в Казахстан: на какую помощь от государства могут рассчитывать кандасы

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 2433 человека. По состоянию на 1 апреля 2024 года в регионы расселения переселен 1381 кандас. Об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

Для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы:

Акмолинская область;

Абайская область;

Костанайская область;

Павлодарская область;

Восточно-Казахстанская область;

Северо-Казахстанская область.

В Минтруда уточнили, что кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии:

на переезд – единовременно в размере 70 МРП (258,4 тыс. тенге) на главу и каждого члена семьи;

на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 55,3 до 110,7 тыс. тенге).

С начала года различные меры поддержки были оказаны 617 кандасам. В частности, 368 человек были трудоустроены на постоянную работу.

"Вместе с тем в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,28 млн тенге на семью". Пресс-служба МТСЗН РК

По состоянию на 1 апреля 2024 года на историческую родину вернулся и получил статус кандаса 4351 этнический казах. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 132,7 тыс. этнических казахов.

По данным Минтруда, кандасы, прибывшие в Казахстан с начала текущего года, являются выходцами:

51,1% – из КНР;

31,9% – из Узбекистана;

6,4% – из Туркменистана;

5,4% – из Монголии;

3,7% – из России;

1,5% – из других стран.

По состоянию на 1 апреля 2024 года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 59,1%, несовершеннолетних граждан – 31,7% и пенсионеров – 9,2%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 16,9% имеют высшее образование, 22,5% – среднее специальное образование, 55,5% – общее среднее образование и 5,1% не имеют образования.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

"С 2023 года в пилотном режиме реализуется механизм присвоения статуса кандаса по принципу "одного окна" через посольства Казахстана. В рамках пилота можно решить вопрос о посещении нашей страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики. На сегодняшний день в новом формате принято 7518 заявлений от этнических казахов", – напомнили в Минтруда.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 марта 2024 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 2800 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 131,1 тыс. этнических казахов.