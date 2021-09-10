Нигматулин: Мажилис рассмотрит законопроект о защите прав детей

Под председательством cпикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает zakon.kz.
В первом чтении Палата обсудит законодательные поправки по вопросам защиты прав ребенка.
Законодательные новшества разработаны депутатами в целях совершенствования законодательства в интересах детей.
В частности, предлагается внести поправки в Закон "О правах ребенка в Республике Казахстан" в части обеспечения защиты ребенка от всех форм дискриминации, обеспечения прав детей на жилище, расширения обязанности родителей по воспитанию детей. Также законопроектом предусматриваются изменения в КоАП в части введения административной ответственности за причинение легкого вреда здоровью и нанесение побоев несовершеннолетним.
Во втором чтении депутатам предлагается рассмотреть законодательные новшества, касающиеся перераспределения полномочий между уровнями государственного управления.
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