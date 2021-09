Токаев о терактах 11 сентября: День, потрясший весь мир

В день памяти жертв террористических атак 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке глава государства Касым-Жомарт Токаев вновь подтвердил приверженность Казахстана глобальным усилиям по борьбе с терроризмом, сообщает zakon.kz.

Memories of this brutal act committed against the entire humanity are still living in the hearts and minds of millions around the world.

Kazakhstan stands firmly alongside the international community in countering terrorism. Promotion of security and stability has always been at the core of Kazakhstan’s strategy and its strategic partnership with US.