Токаев о терактах 11 сентября: День, потрясший весь мир

В день памяти жертв террористических атак 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке глава государства Касым-Жомарт Токаев вновь подтвердил приверженность Казахстана глобальным усилиям по борьбе с терроризмом, сообщает zakon.kz.

В 20-ю годовщину чудовищных терактов 11 сентября 2001 года мы вместе с американским народом вспоминаем один из самых мрачных дней в истории США, потрясший весь мир. Память об этом жестоком акте, совершенном против всего человечества, все еще живет в сердцах и умах миллионов людей по всему миру, - написал президент в Twitter.

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Казахстан решительно поддерживает международное сообщество в противодействии терроризму. Обеспечение безопасности и стабильности - ключевые элементы стратегии Казахстана и нашего стратегического партнерства с США. Касым-Жомарт Токаев

Memories of this brutal act committed against the entire humanity are still living in the hearts and minds of millions around the world. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) September 11, 2021