Токаев о терактах 11 сентября: День, потрясший весь мир

В день памяти жертв террористических атак 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке глава государства Касым-Жомарт Токаев вновь подтвердил приверженность Казахстана глобальным усилиям по борьбе с терроризмом, сообщает zakon.kz.
В 20-ю годовщину чудовищных терактов 11 сентября 2001 года мы вместе с американским народом вспоминаем один из самых мрачных дней в истории США, потрясший весь мир. Память об этом жестоком акте, совершенном против всего человечества, все еще живет в сердцах и умах миллионов людей по всему миру, - написал президент в Twitter.
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Казахстан решительно поддерживает международное сообщество в противодействии терроризму. Обеспечение безопасности и стабильности - ключевые элементы стратегии Казахстана и нашего стратегического партнерства с США. Касым-Жомарт Токаев
Memories of this brutal act committed against the entire humanity are still living in the hearts and minds of millions around the world.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) September 11, 2021
Kazakhstan stands firmly alongside the international community in countering terrorism. Promotion of security and stability has always been at the core of Kazakhstan’s strategy and its strategic partnership with US.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) September 11, 2021
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