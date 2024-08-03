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Глава Пентагона отменил сделку с организаторами терактов 11 сентября

Пентагон, 11 сентября, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 15:17 Фото: pixabay
Министр обороны США Ллойд Остин решил отменить заключение досудебной сделки с тремя обвиняемыми в теракте 11 сентября 2001 года, которая позволила бы им избежать смертной казни, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовали на сайте Пентагона.

"Пользуясь своими полномочиями, я настоящим отказываюсь от трех досудебных соглашений, которые вы подписали 31 июля 2024 года по вышеуказанному делу. Решение вступает в силу немедленно", – написал Остин в письме, адресованном уполномоченной по созыву военных комиссий Сьюзан Эскалье.

В письме глава Пентагона также информировал Эскалье, что он лишил ее права принятия решений по данному делу и оставил эти полномочия за собой.

По данным газеты The New York Times, такое решение было принято на фоне растущей критики по поводу сделки со стороны семей жертв теракта.

О достижении досудебного соглашения с тремя обвиняемыми по делу об организации терактов 11 сентября 2001 года было объявлено на этой неделе.

Халид Шейх Мохаммед и его подельники Валид бин Атташ и Мустафа Ахмед Адам аль-Хавсави 31 июля согласились признать себя виновными по обвинению в заговоре в обмен на пожизненное заключение вместо тюремной казни.

Сделка вызвала резкую критику многих законодателей-республиканцев, в том числе спикера палаты представителей Майка Джонсона и лидера меньшинства в сенате Митча Макконнелла, а также членов семей жертв теракта, которые сочли условия слишком мягкими.

Адвокаты обвиняемых, которые вели переговоры о соглашении на протяжении 27 месяцев, осудили решение Остина, заявив, что "после стольких лет правительство так и не извлекло уроков из этого дела".

Утром 11 сентября 2001 года 19 террористов-смертников захватили в США четыре пассажирских самолета, два из которых врезались в высотные башни Всемирного торгового центра. Третий протаранил здание Пентагона, четвертый упал вблизи города Шанксвилл в Пенсильвании. Погибли 2977 человек, еще 24 пропали без вести.

Халида Шейха Мохаммеда, предполагаемого организатора теракта, задержали в 2003 году в Пакистане.

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