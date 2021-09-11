Скончался еще один пострадавший в результате взрыва в Жамбылской области

Сегодня, 11 сентября, скончался пожарный, 1993 года рождения, пострадавший в результате взрыва в Жамбылской области, сообщает zakon.kz.

Ранее он был доставлен в больницу Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии города Нур-Султан, где проходил лечение.

Таким образом, число погибших в результате взрыва в Жамбылской области достигло семнадцати человек. Из них 10 сотрудников органов гражданской защиты, 6 военнослужащих Министерства обороны и один военный прокурор. Поиски пропавшего одного человека продолжается. пресс-служба МЧС РК

Имя погибшего - Турманов Жанибек Жасузакович.

26 августа произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. В Минобороны рассказали, что в результате произошло около 10 взрывов.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким погибших. Он провел совещание, где поручил создать Межведомственную комиссию, чтобы ликвидировать последствия ЧП. Властям президент поручил принять меры, направленные на возвращение сельских жителей в свои дома, а также провести объективное расследование происшествия.

29 августа было объявлено Днем траура по погибшим.