Экс-министр Биртанов заявил о грубом нарушении своих прав

Экс-министр Елжан Биртанов прокомментировал появившиеся ролики в СМИ о якобы принадлежащих ему замках в Австрии, передает корреспондент zakon.kz.

Я хочу заявить о грубом нарушении своих прав в процессе расследования и ознакомления с делом. Как вы знаете, в начале июля представитель Агентства по финансовому мониторингу дал интервью СМИ о переквалификации моего дела и завершении расследования. Буквально в тот же день в СМИ появились лживые ролики о якобы принадлежащих мне замках в Австрии, формировавшие мой образ как злостного коррупционера. Я хочу в целом заявить, что аналогичный вброс дезинформации был в конце октября, когда меня задержали незаконно. Также в СМИ появились ролики о том, что якобы мне принадлежит недвижимость, что я коррупционер, что много денег украл у народа, и так далее. Я считаю, что это ложь и наносит ущерб не только репутации моей семьи, но и в целом государству, и имиджу госслужащего, - объяснил Биртанов.

Он добавил, что 12 июля обратился с письменным заявлением в Департамент полиции Нур-Султана о расследовании данного правонарушения по статье 274 УК РК "Распространение заведомо ложной информации".

По его словам, прошло три месяца, но он по-прежнему не может добиться регистрации заявления, которое было направлено в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

Видимо, Департамент полиции тоже подозревает, что АФМ как-то замешано в распространении этих роликов. Недавно мы получили ответ, что Агентство не рассмотрело там никакого преступления и дело отправлено в архив. Мы же можем установить распространителей фейковых роликов, когда это необходимо, но почему-то в отношении меня мои права стали игнорировать, - отметил экс-министр.

В целом, выступая в суде с речью, он сообщил, что его права откровенно игнорируются правоохранительными органами, так как интеграционная платформа, которая, по версии следствия, не работает, на самом деле хорошо функционирует.

Для подтверждения этого Биртанов попросил суд пригласить представителей Всемирного банка, компании-разработчика, министерств здравоохранения, цифровизации и принять очевидное и прозрачное для всех решение: можно ли этой платформой пользоваться или нельзя.

Если она нерабочая, то почему министерство здравоохранения не подает в суд и не начинает международный арбитраж? Если она рабочая, тогда в чем заключается наше с Абишевым преступление? Мы имеем работоспособную платформу, за которую оплачены деньги, за которую разработчик несет обязательство, у него гарантийные деньги еще лежат на счету, - подчеркнул экс-министр.

На сегодня, по словам экс-министра, работы с платформой ведутся, при этом параллельно идет уголовное преследование его и вице-министра Абишева.

Я считаю, что Агентство по финансовому мониторингу пытается скрыть тот факт, что нет никакого ущерба государству. Также как нет никакого злоупотребления моими полномочиями, то есть преступления как такого нет вообще. Такое мнение, что данное дело придумано только с одной целью - не дать запустить платформу цифровизации. Мы долго над ней работали, прилагали все усилия в Минздраве со своими коллегами и из других госорганов, чтобы эта платформа была запущена, - пояснил экс-министр.

Он добавил, что это очень сложный проект. Платформа должна была быть запущена еще в прошлом году, объединив разрозненные информсистемы, вести централизованный учет лекарств и изделий медицинского назначения, медуслуг, а также в целом улучшить качество медицинских услуг в стране.

Но вот уже более года вместо того, чтобы запустить эту систему, под давлением следственного органа (АФМ) министерство здравоохранения всячески пытается уже вынужденно скрывать эту работу и не хочет принимать, по всей видимости, какое-то решение. Но решение должно быть принято в интересах государства, а не в интересах этого уголовного дела, - сказал Биртанов.

Кроме того, комментируя версию следствия, бывший министр ответил, что есть переписки, которые подтверждают, что полеты государственных служащих в период борьбы с пандемией были разрешены.

Я неоднократно заявлял, что были перелеты с участием работников санитарной службы по служебной надобности. И на все эти перелеты есть соответствующие разрешения. Мой перелет из Тараза в Нур-Султан также был согласован. Это была единственная на тот момент возможность без риска для других граждан Казахстана и членов правительства вернуться на свое рабочее место, при полной неопределенности на тот момент с моим диагнозом. То есть в соответствии со статьей 35 УК это не является уголовным преступлением. Таким образом, в моих действиях нет никаких преступлений. Прошу суд с этим разобраться. Нет никакой обоснованности и необходимости налагать и применять меру пресечения, - заявил бывший глава Минздрава.

14 сентября судья Специализированного межрайонного следственного суда Нур-Султана Талгат Акшабаев продлил домашний арест экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову на два месяца до 14 ноября 2021 года включительно.

8 июля стало известно, что Агентство по финансовому мониторингу завершило досудебное расследование в отношении Елжана Биртанова и бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева.

По версии следствия, Елжан Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании воздушного судна санавиации для личных целей в июне 2020 года, а также в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей Платформы информатизации Минздрава.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан