Экс-министр экологии сделал обращение: Желаю всем успехов

Экс-министр экологии Магзум Мирзагалиев сделал обращение, сообщает zakon.kz.
Моя работа в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов завершена. Для меня было честью работать с настоящими профессионалами и патриотами нашей Родины. Желаю всем успехов и достижения намеченных целей! - написал он на странице в twitter.
Мирзагалиев отметил достигнутые успехи.
Лесной и животный мир: начали развивать Нацпарки, сделали эко-туризм привлекательной для частных инвестиций отраслью. Запустили программу увеличения лесного фонда, добились ужесточения наказания за незаконную вырубку деревьев и браконьерство. Раскрыли потенциал рыбного хозяйства и в 2,5 раза увеличили производство рыбы, - заключил он.
Моя работа в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов завершена. Для меня было честью работать с настоящими профессионалами и патриотами нашей Родины. Желаю всем успехов и достижения намеченных целей!— Magzum Mirzagaliev (@MirzagalievKZ) September 15, 2021
С 9 сентября Мирзагалиев возглавляет министерство энергетики Казахстана. Новым министром экологии назначен Сериккали Брекешев.
Читайте также:
Новый министр экологии поклялся служить народу
Хотите быть в курсе важных новостей?