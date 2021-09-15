Экс-министр экологии сделал обращение: Желаю всем успехов

15 сентября 2021, 10:05
Фото: primeminister.kz

Экс-министр экологии Магзум Мирзагалиев сделал обращение, сообщает zakon.kz.

Моя работа в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов завершена. Для меня было честью работать с настоящими профессионалами и патриотами нашей Родины. Желаю всем успехов и достижения намеченных целей! - написал он на странице в twitter.

Мирзагалиев отметил достигнутые успехи.

Лесной и животный мир: начали развивать Нацпарки, сделали эко-туризм привлекательной для частных инвестиций отраслью. Запустили программу увеличения лесного фонда, добились ужесточения наказания за незаконную вырубку деревьев и браконьерство. Раскрыли потенциал рыбного хозяйства и в 2,5 раза увеличили производство рыбы, - заключил он.

С 9 сентября Мирзагалиев возглавляет министерство энергетики Казахстана. Новым министром экологии назначен Сериккали Брекешев.

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