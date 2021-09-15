Экс-министр экологии сделал обращение: Желаю всем успехов

Экс-министр экологии Магзум Мирзагалиев сделал обращение, сообщает zakon.kz.

Мирзагалиев отметил достигнутые успехи.

Моя работа в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов завершена. Для меня было честью работать с настоящими профессионалами и патриотами нашей Родины. Желаю всем успехов и достижения намеченных целей!