Свыше 400 млрд тенге отдали казахстанцы финансовым пирамидам

Мажилисмен Юрий Ли считает, что Генеральной прокуратуре Казахстана надо серьезно заняться вопросом противодействия финансовым пирамидам. Об этом он заявил в своем запросе на имя Генерального прокурора на пленарном заседании Мажилиса Парламента, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Ли, согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры, с марта 2020-го по апрель 2021 года в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 41 307 правонарушений по статье 190 "Мошенничество", включая интернет-мошенничество, и по статье 217 "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой" Уголовного кодекса РК.

Общее количество потерпевших составило 40 833 человека, установленный размер причиненного ущерба - 417 млрд тенге. Считаем необходимым вновь обратить внимание на обстоятельства, которые явно имеют общественно-опасные признаки. Так, в начале декабря 2020 года в Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении инвесткомпании "ФИНИКО" по части 2 ст. 172.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с незаконным привлечением денежных средств физлиц в особо крупном размере в финансовую пирамиду. 1 июня 2021 года Центробанк России включил данную компанию в "черный список" с признаками финансовой пирамиды, - напомнил депутат.

Он добавил, что позже появились сообщения в казахстанских СМИ и Казнете о том, что Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка оценило деятельность "ФИНИКО" как "явно имеющую признаки финансовой пирамиды".

В ходе изучения информации в Instagram обнаружено, что ряд аккаунтов, судя по содержанию, принадлежащих гражданам Казахстана, регулярно в течение первого полугодия 2021 года, вплоть до даты признания "ФИНИКО" в Казахстане организацией, имеющей явные признаки финансовой пирамиды, привлекали население Казахстана к покупкам автомобилей и квартир за 35% от рыночной стоимости, к инвестициям под 25% в месяц, к погашению долгов за 35% от номинала и получению кэшбека в размере 15-25%. Кроме того, в рекламе указывается, что "ФИНИКО" не имеет никакого отношения к "лохотрону" и все партнеры довольны, - указал Ли.

Таким образом, пояснил парламентарий, до момента выявления Агентством по финансовому регулированию явных признаков финансовой пирамиды у "ФИНИКО" в Казахстане, которое произошло 7 июля 2021 года, на территории страны велась рекламная кампания финансовой пирамиды. При этом никаких официальных предостережений для граждан о деятельности "ФИНИКО" от уполномоченных органов Казахстана не сделано.

Либо мы ждали с оглядкой на Центробанк России его реакции, либо уполномоченными органами, призванными предупреждать преступность, трансграничный мониторинг СМИ не ведется, - констатировал мажилисмен.

Другой кейс, заслуживающий внимания, касается хедж-фонда "C.Invest", который позиционирует себя "высокодоходным фондом доверительного управления", но при этом не является участником МФЦА.

МФЦА рекомендовал потребителям финуслуг проявлять осторожность в отношении подобных компаний. На странице компании в Instagram обращает на себя внимание, что с 1 июля 2021 года она позиционирует себя как участник МФЦА, имеет филиалы в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент, а также Краснодаре (Россия). На странице регулярно анонсируются выплаты месячных процентов на вклады. В ходе переписки с менеджерами казахстанцам предлагается сделать вклад в виде криптовалюты с эквивалентом 20 000 долларов США с ежемесячной доходностью от 5-30%. Дивиденды выплачиваются на ежемесячной основе. Первая публикация на странице датирована 27 ноября 2020 года. Выводы напрашиваются сами по себе, - полагает Ли.

Также, по его данным, есть третий пример - в сентябре 2020 года было зарегистрировано доменное имя getdiscount.kz. На его базе создан веб-сайт, который в течение года занимается массовым сбором персональных данных граждан Казахстана под вывеской: "Найди свой долг перед коллекторами и МФО и получи скидку до 80%". Между тем вызывает опасение ряд обстоятельств, а именно, что доменное

имя зарегистрировано на физлицо, проживающее в России; что сбор персональных данных ведет общество с ограниченной ответственностью опять же в России; на сайте у них размещен документ, в котором говорится, что это общество вправе передавать персональные данные третьим лицам, а казахстанцы, сами того не подозревая, оставляя заявку, дают согласие, что ознакомлены с российском законом о персональных данных.

В то же время в своем недавнем Послании народу Казахстана Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил Генпрокуратуре усилить меры по противодействию мошенничеству и финансовым пирамидам, назвав данные преступления причиной массового недовольства казахстанцев. В связи с этим депутат обратился к Генпрокурору с тем, чтобы тот дал качественную правовую оценку обстоятельствам, изложенным в настоящем депутатском запросе, и вынес соответствующие акты прокурорского надзора, а также разъяснил, каким образом будет пресекаться реклама финансовых пирамид и незаконных финансовых операций в Казахстане с учетом ее трансграничного характера.

Оксана Скибан, Нур-Султан