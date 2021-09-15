Казахстанские родители возмущены требованием школ и детсадов пройти перепись населения

В Казахстане родители школьников и воспитанников детских садов получают требования от учителей и воспитателей предоставить отчет о прохождении переписи населения, сообщает zakon.kz.

Подобные сообщения распространяются в социальных сетях.

Фото: alau.kz

Учителя просят оперативно ответить на вопросы и предоставить номер уведомления. Они отмечают, что это является "распоряжением".

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В Казахстане стартовала всеобщая перепись населения

В свою очередь, в Министерстве образования и науки (МОН) прокомментировали законность подобных заявлений.

В приказе МОН таких требований нет, - уточнили в пресс-службе.

Официальный представитель Бюро национальной статистики отметил, что со стороны Бюро таких требований также нет.

Мы со своей стороны такие требования не выдвигаем, - заявили в ведомстве.

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Напомним, что с 1 сентября в Казахстане стартовала перепись населения. До 15 октября она будет проходить онлайн. С 1 по 30 октября перепись пройдет офлайн.

Стоит отметить, что согласно отчету Бюро о демографической ситуации, численность населения страны на 1 августа составила 19 029,5 тыс. человек.

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