Казахстанские родители возмущены требованием школ и детсадов пройти перепись населения

В Казахстане родители школьников и воспитанников детских садов получают требования от учителей и воспитателей предоставить отчет о прохождении переписи населения, сообщает zakon.kz.
Подобные сообщения распространяются в социальных сетях.
Фото: alau.kz
Учителя просят оперативно ответить на вопросы и предоставить номер уведомления. Они отмечают, что это является "распоряжением".
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В Казахстане стартовала всеобщая перепись населения
В свою очередь, в Министерстве образования и науки (МОН) прокомментировали законность подобных заявлений.
В приказе МОН таких требований нет, - уточнили в пресс-службе.
Официальный представитель Бюро национальной статистики отметил, что со стороны Бюро таких требований также нет.
Мы со своей стороны такие требования не выдвигаем, - заявили в ведомстве.
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Напомним, что с 1 сентября в Казахстане стартовала перепись населения. До 15 октября она будет проходить онлайн. С 1 по 30 октября перепись пройдет офлайн.
Стоит отметить, что согласно отчету Бюро о демографической ситуации, численность населения страны на 1 августа составила 19 029,5 тыс. человек.
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