Игорь Рогов: Создание МФЦА - пример успешного функционирования двух правовых систем в стране

В Алматы в рамках I Международного форума молодых ученых "Интеллектуальный потенциал независимого Казахстана: 30 лет становления и развития" состоялся научный диспут "Конвергенция континентального и английского права: за и против", сообщает zakon.kz.

Мероприятие организовано Советом по науке при Фонде Нурсултана Назарбаева, партнерами диспута выступили Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), Институт "Сорбонна-Казахстан" КазНПУ им. Абая.

О высоком уровне научного диспута говорит тот факт, что в нем приняли участие ученые-правоведы с мировым именем, известные международные эксперты, видные общественные и государственные деятели. Среди них - регистратор и руководитель аппарата Суда МФЦА Кристофер Кэмпбелл-Холт; преподаватель университета Лотарингии Франсуа Ксавье Ликари; заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой подготовки юристов правоохранительных органов, уголовного судопроизводства и правозащитной деятельности ИЗИСП при Правительстве РФ Олег Зайцев; член Конституционного Совета РК Виктор Малиновский; заведующий кафедрой предпринимательского права УрГУЮ Владимир Белых; член Международной академии сравнительного правоведения (IACL), главный научный сотрудник института частного права Каспийского университета Фархад Карагусов; член Академического Совета МФЦА, член-корреспондент НАН РК Бакытжан Абдраимов и другие. Подавляющее большинство из них являются докторами юридических наук и профессорами.

Главной целью мероприятия было обсуждение конвергенции, то есть взаимопроникновения, взаимовлияния правовых систем как современного феномена, имеющего не только общетеоретическое и методологическое значение, но в и значительной степени прикладной характер.

Диспут открыл председатель Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан, заместитель исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева, член Венецианской комиссии Совета Европы от Казахстана, заслуженный деятель Игорь Рогов.

Казахстан, учитывая мировые тренды развития современного права, тенденции процесса трансформации правовых систем, находится в поисках новых направлений совершенствования отечественной правовой системы, как фактора модернизации и совершенствования казахстанской экономики, отметил модератор. - Благодаря инициативе Первого Президента Нурсултана Назарбаева, сегодня успешно работает Международный финансовый центр "Астана", для чего были внесены изменения в Конституцию, создана новая правовая база. МФЦА в настоящее время является, по сути, правовым анклавом и обособленным правовым институтом, действующим в известной степени автономно от правовой системы страны. Это уникальная ситуация, когда на территории одной страны есть две правовые системы, между которыми идет взаимодействие на уровне, можно сказать, правовой идеологии.

По мнению участников встречи, большой интерес представляют выступления и других спикеров. Учитывая высокий уровень их теоретической, спикеры не стали останавливаться на пояснении общеизвестных понятий английского — общего, основанного главным образом на судебных прецедентах права, и континентального — европейского права, в основе которого лежат принимаемые парламентами законы и другие нормативные правовые акты.

По мнению регистратора и руководителя аппарата Суда МФЦА Кристофера Кэмпбелл-Холта, сегодня привлекательность англосаксонской системы в большей степени вызвана ее простотой и доступностью для бизнес-сообщества, для которого именно эти факторы являются определяющими в выборе юрисдикции. Поэтому более 30 стран сегодня используют юрисдикцию, в основе которой лежит право Англии и Северного Уэльса, профессор, отметил эксперт.

Также заслуживает внимания позиция профессора Владимира Белых, который считает, что необходимо учитывать правовые традиции и культуру при имплементации норм иностранного права в национальное законодательство.

В свою очередь профессор Франсуа Ксавье Ликари отметил, что европейское право, в основе которого лежит римская правовая система, сегодня является главным "драйвером", влияющим на другие правовые системы.

Договорное право Англии во многом было заимствовано из континентальной системы права, подчеркнул профессор Олег Зайцев.

Высокую активность при обсуждении темы диспута проявили и казахстанские ученые-правоведы. Член Конституционного Совета Виктор Малиновский напомнил, что при внесении изменений в Конституцию в 2017 году, Конституционный Совет РК констатировал, что никаких юридических коллизий не существует, и все новеллы соответствуют положениям и ценностям Основного Закона.

Об актуальности сравнительного правоведения при исследовании такого правового феномена как конвергенция правовых систем, рассказал Фархад Карагусов.

Бакытжан Абдраимов акцентировал внимание на разграничении правовой конвергенции с точки зрения международного права и влияния иностранного права на национальную правовую систему как отдельной формы конвергенции. При этом, считает он, особое значение имеют такие способы правовой конвергенции, как правовая аккультурация.

Создание МФЦА — пример успешного параллельного функционирования английского права и национальной правовой системы, что дает казахстанским ученым и практикам, возможность более глубоко изучать особенности англо-саксонской правовой системы и при необходимости имплементировать ее отдельные институты в национальное законодательство, - резюмировал Игорь Рогов.

При этом к заимствованию зарубежного опыта, считает модератор, нужно подходить с крайней осторожностью, не допускать слепого копирования, способного нарушить целостность и самобытность казахстанской правовой системы, относящейся, как известно, к континентальному европейскому "правовому семейству".

Выступления ведущих отечественных ученых и международных экспертов, а также представителей государственных органов показали необходимость еще более глубоко и всесторонне исследовать различные аспекты взаимодействия мировых правовых систем с тем, чтобы выработать оптимальную правовую модель.

В этом участники дискуссии единодушны. По их мнению, это особенно важно в ходе проводимого по инициативе Президента Казахстана правоохранительного и судебного реформирования.