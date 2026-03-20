#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Политика

Кто поздравил Токаева по случаю праздника Ораза айт

Токаева поздравили с Ораза айт, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 20:13
На имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступают телеграммы от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю священного для всех мусульман праздника Ораза айт.

Как пишет Акорда, свои поздравления главе Казахстана направили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, Хранитель двух святынь – король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ Мансур бен Заид Аль Нахаян, король Иордании Абдалла II, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, президент Алжира Абдельмаджид Теббун, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи, а также Раис Татарстана Рустам Минниханов, Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хиссейн Брахим Таха, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, генеральный директор ИСЕСКО Салим бен Мухаммед Аль-Малик и другие официальные лица.

Поздравительные телеграммы на имя Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать.

Ранее сообщалось, что с праздником Ораза айт поздравил Токаев казахстанцев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: