Токаев созвонился с Путиным: что они обсудили
По данным пресс-службы Акорды, президенты обсудили повестку двусторонних отношений.
Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важное значение запланированного на конец мая государственного визита президента России в Казахстан для укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами.
Владимир Путин согласился с такой оценкой предстоящих переговоров в Астане и отметил поступательный характер двустороннего сотрудничества во всех стратегически важных отраслях.
