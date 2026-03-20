Токаев созвонился с Путиным: что они обсудили

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России. В ходе беседы Владимир Путин поздравил главу Казахстана с успешным проведением общенационального референдума и принятием новой Конституции, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, президенты обсудили повестку двусторонних отношений.

Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важное значение запланированного на конец мая государственного визита президента России в Казахстан для укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами.

Владимир Путин согласился с такой оценкой предстоящих переговоров в Астане и отметил поступательный характер двустороннего сотрудничества во всех стратегически важных отраслях.

Чуть ранее сообщалось, что по поручению президента Касым-Жомарта Токаева премьер-министр Олжас Бектенов вручил государственные награды гражданам, внесшим значительный вклад в социально-экономическое развитие, а также укрепление законности и правопорядка в стране.

