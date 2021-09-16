Определились финалисты чемпионата Казахстана по теннису

Определились имена финалистов Чемпионата Казахстана по теннису, передает zakon.kz.

17 сентября на центральный корт Национального теннисного центра выйдут Денис Евсеев и Тимофей Скатов, чтобы разыграть титул победителя и солидные призовые деньги в мужском одиночном разряде. В полуфинале Денис переиграл первого сеяного данного чемпионата Дмитрия Попко - 6:3, 6:2. А Тимофей обыграл Григория Ломакина - 4:6, 6:2, 6:4.



Фото: instagram / skatov_timofey

У девушек за главный приз поборются Гозаль Айнитдинова и Жыбек Куламбаева.



Фото: ktf.kz

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Напомним, что чемпионы данных соревнований получат по 5000 долларов США призовых и Wild-Card на предстоящие профессиональные турниры, которые пройдут в столице Казахстана с 19 сентября по 2 октября 2021 года.

Куандык Шынасилов