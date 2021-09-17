Экс-член Счетного комитета получил должность в Управлении делами президента

Экс-член Счетного комитета Талгат Жакан получил должность в Управлении делами президента РК, сообщает zakon.kz.

Руководитель ГУ "Управление материально-технического обеспечения": Жакан Талгат Амангельдыулы, - говорится в сообщении УПД РК.

9 сентября депутаты Сената освободили от должности члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Талгата Жакана.

Талгат Жакан с июля по октябрь 2007 года занимал должность советника министра иностранных дел РК;

С октября 2007 года по 2010 год - заместитель руководителя Аппарата Сената Парламента РК;

С 2010 года по февраль 2012 года - заведующий Отделом макроэкономического анализа и программного мониторинга Канцелярии премьер-министра РК;

С марта по октябрь 2012 года - советник премьер-министра РК;

С октября 2012 года по июль 2014 года - государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК;

С июля 2014 года по сентябрь 2016 года - директор финансового департамента Исполнительного комитета СНГ (Москва);

С 16 сентября 2016 года по сентябрь 2021 года - член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.