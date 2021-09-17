Чиновника задержали за взятку в 3,7 млн тенге в Алматы 

17 сентября 2021, 13:29
Фото: zakon.kz

Сотрудники Антикоррупционной службы Алматы задержали руководителя отдела благоустройства акимата Турксибского района Алматы Константина Воропаева, передает zakon.kz.

10 сентября в Сети распространилась информация о том, что задержан руководитель отдела благоустройства акимата Турксибского района Алматы Константин Воропаев.

В Антикоррупционной службе подтвердили информацию. По данным ведомства, чиновника задержали 7 сентября. Он подозревается в том, что получил взятку в сумме 3,7 млн тенге от директора "Казахского общества глухих" Дауылбаевой Л. за подписание фиктивных актов выполненных работ по договору о госзакупках.

Воропаева арестовали на два месяца.


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