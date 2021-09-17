У Казахстана новый чемпион по теннису

Определились призеры республиканского первенства по теннису среди мужчин и женщин, передает zakon.kz.

В финале мужского одиночного разряда встретились алматинец Денис Евсеев и Тимофей Скатов из Петропавловска. Матч получился очень упорным и напряженным, за два часа и 34 минуты верх взял североказахстанский теннисист – 7:5, 7:6 (7:5). 275-я ракетка мира Тимофей Скатов впервые в своей карьере надел золотые медали Чемпионата Казахстана. Помимо этого ему вручена путевка на основной турнир ATP Astana 250, который стартует 19-го сентября.

Тот же сценарий финального матча получился и у девушек, в котором встречались Гозаль Айнитдинова и Жибек Куламбаева, представители Шымкента и Алматы соответственно. Более трех часов и три сета понадобилось алматинской теннисистке, чтобы сломить сопротивление своей соперницы – 5:7, 7:6, 6:3.

Чемпионами в парном разряде у мужчин стали Дмитрий Попко и Тимофей Скатов. Среди женщин титул завоевали Жыбек Куламбаева и Гозаль Айнитдинова.

Куандык Шынасилов