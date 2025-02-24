Определились чемпионы Казахстана по теннису

В столичном теннисном центре "Даулет" завершился взрослый зимний чемпионат Казахстана по теннису, сообщает Zakon.kz.

У девушек в матче за золотую медаль сошлись Альбина Какенова и Инкар Дюсебай. Финальная игра, как и ожидалось, получилась зрелищной. За 1,5 часа Инкар обыграла Альбину со счетом 6:4, 7:5 и впервые в карьере стала чемпионкой Казахстана.

Тем самым 18-летняя теннисистка выполнила норматив мастера спорта РК. В матче за бронзу Аружан Сагандыкова одержала волевую победу над Евой Корышевой – 3:6, 6:3, 6:2.

У мужчин прошлогодний чемпион Григорий Ломакин подтвердил свое реноме, уверенно обыграв воспитанника шымкентской школы тенниса Никиту Николенко, который стал открытием нынешнего первенства. Счет финала – 6:4, 6:2.

Еще одно "новое имя" прошедшего ЧРК – Таир Сарманов, который стал бронзовым призером. В матче за третье место Таир обыграл Артёма Сидорова: после первого сета, где победа была на стороне Сарманова 6:2, Артём отказался от продолжения борьбы по причине травмы.

Результаты парного разряда:

Женщины

1-е место – Сандугаш Кенжибаева / Аружан Сагандыкова

2-е место – Сатима Тореген / Инкар Дюсебай

3-е место – Анастасия Крымкова / Альбина Какенова

Мужчины

1-е место – Григорий Ломакин / Виталий Зацепин

2-е место – Таир Сарманов / Ерасыл Бахтияр

3-е место – Темирлан Карим / Артем Сидоров

На взрослом чемпионате страны отлично проявили себя молодые игроки. Капитан юниорской сборной Казахстана Juniors Billie Jean King Cup Ярослава Шведова подвела итоги турнира.

"В целом, чемпионат Казахстана получился зрелищным. Хорошая традиция появилась – после каждого первенства на слуху теперь "новые имена", выполнившие норматив мастера спорта. Хочу особо отметить воспитанников академии Team Kazakhstan, которые продемонстрировали хорошие результаты: Инкар Дюсебай, Альбина Какенова, Сатима Тореген, Таир Сарманов, Ерасыл Бахтияр и Еву Корышева, которой буквально немного не хватило, чтобы выиграть бронзу", – отметила капитан юниорской сборной Казахстана Juniors Billie Jean King Cup Ярослава Шведова.

Фото: ktf.kz





Ранее казахстанский теннисист Дмитрий Попко (206-я ракетка мира) не сумел выйти в основную сетку турнира серии АТР-500 в мексиканском городе Акапулько.