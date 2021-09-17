В Шымкенте нашли двойника принцессы Дианы

В Шымкенте живет двойник принцессы Дианы - 36-летняя Надежда Лукьянова похожа на Леди Ди не только внешне, но и в какой-то мере характером, передает zakon.kz.

К повышенному вниманию, как пишет otyrar.kz, шымкентская "принцесса Диана" привыкла - люди, видя сходство с Леди Ди, просят сделать селфи.

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Случайное вот это сходство с принцессой Дианой, но оно возродило во мне желание, идею создавать что-то такое, что могло бы помочь тем людям, которые нуждаются в помощи и вот эти два месяца создания, творения кажется идут очень плодотворно и имеют отклик. Надежда Лукьянова

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В повседневной жизни шымкентская "принцесса Диана" - творческий человек: пишет сказки, картины и делает игрушки. Надежда Лукьянова - счастливая жена, мама троих детей. С образами ей помогает старшая дочь, а супруг поддерживает морально.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @wales.firefly

Особенно это нравится моей старшей дочери - Каролине, которая в дальнейшем мечтает связать свою судьбу с дизайном. Ей это крайне интересно, придумывать, создавать, потом рассматривать, как это всё из ничего превращается в что-то. Надежда Лукьянова