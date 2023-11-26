Блузку принцессы Дианы продадут на аукционе

Топ, который носила Диана, принцесса Уэльская для своего помолвочного портрета в 1981 году, выставят на аукцион, сообщает Zakon.kz.

Розовая креповая блузка с воротником в форме рюша и свободными складками спереди, которую носила Диана, была запечатлена королевским фотографом лордом Сноудоном и выставлена ​​на продажу на аукционе Julien's Auctions.

Фото: Historic Royal Palaces/PA.

Одежда стоимостью от 80 000 до 100 000 долларов быМежду тем, на четырехдневном мероприятии Julien's Auctions и Turner Classic Movies (TCM) под названием Hollywood Legends также будет продаваться вечернее платье, которое носила Диана.

Созданный для королевской семьи модельером марокканского происхождения Жаком Азагури, его носили во Флоренции, Италия, в апреле 1985 года.

Одежда с юбкой-балериной оценивается в сумму от 100 000 до 200 000 долларов.

Одежда голливудских звезд также выставлена ​​на аукцион, в том числе платье от Живанши, которое носила Одри Хепберн в комедии 1963 года "Шарада", платье без рукавов, которое носила Глория Суонсон в нуаре 1950 года "Бульвар Сансет", и матросское платье Барбры Стрейзанд из специального выпуска 1960-х годов "Меня зовут Барбра".

Цены на эти предметы оцениваются в диапазоне от 1000 до 450 000 долларов.

В другом месте на торги выставляется ноутбук Apple PowerBook G3, который Сара Джессика Паркер использовала на экране в роли Кэрри Брэдшоу в популярном сериале "Секс в большом городе".

Ноутбук, на котором персонаж Брэдшоу пишет свою колонку "Секс в большом городе", в которой рассказывается о каждой серии, был выставлен на продажу по цене от 800 до 1200 долларов.

Аукционы Жюльена и TCM Present: Hollywood Legends пройдут в Беверли-Хиллз и онлайн с 14 по 17 декабря.