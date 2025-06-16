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Мир

Наряды принцессы Дианы выставили на аукцион

Одежду принцессы Дианы продадут на аукционе, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 08:08 Фото: juliensauctions
На аукционе "Princess Diana’s Style & A Royal Collection" выставят крупнейшую коллекцию нарядов принцессы Дианы, сообщает Zakon.kz.

Аукцион "Стиль принцессы Дианы и королевская коллекция" пройдет 26 июня. Дату проведения аукциона разместили на сайте аукционного дома. В рамках распродажи представят более 100 предметов, принадлежавших принцессе: платья, сумки, шляпы, обувь, а также эскизы и рукописные письма.

Фото: juliensauctions

Среди главных лотов: цветочное платье Bellville Sassoon, которое Диана носила с 1988 по 1992 год, и кремовое вечернее платье от Catherine Walker, в котором она появилась во время турне по странам Персидского залива в 1986 году. Оба наряда оцениваются в 200-300 тыс. долларов.

Фото: juliensauctions

Также на торгах будет представлена сумка Dior, подаренная ей первой леди Франции Бернадетт Ширак.

На днях в Лондоне в честь дня рождения короля Чарльза прошел парад.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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