"Зеленая" зона пополнилась еще одним регионом в Казахстане

18 сентября 2021, 09:10
Фото: zakon.kz/Павел Михеев

Еще один регион перешел в "зеленую" зону по коронавирусу в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах опубликовал Минздрав.

На 18 сентября ситуация выглядит следующим образом:

- в "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская области;

- в "желтой" зоне: Шымкент, Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Алматинская, Мангистауская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области;

- в "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская области.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки, 17 сентября, зарегистрирован 2901 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

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