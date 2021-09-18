Смерть Линдера: тяжелоатлеты выкинули свои медали в мусорный бак

Тяжелоатлеты из Казахстана Михаил Макеев и Фархат Самарханов записали видеообращения в связи с трагической кончиной 25-летнего Альберта Линдера, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

О смерти Линдера стало известно накануне. Возможной причиной смерти спортсмена является самоубийство. Он был чемпионом мира среди юношей, чемпионом Азии, победителем и рекордсменом Универсиады, многократным чемпионом Казахстана.

Меня зовут Макеев Михаил. Стало быть, после смерти Альберта Линдера я понял одну вещь — что вот эти вот заслуженные медали, которые я все эти годы зарабатывал своими потом и кровью, — они мне больше не нужны. Зная о том, что я тренировался, пахал и выступал на соревнованиях не ради своего народа, а ради прибыли иных людей, они мне больше не нужны, — сказал Макеев, выбросив медали в мусорный бак.

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Всем Ассаламуалейкум! Данное видео хочу донести до всех людей, кто знаком с тяжелой атлетикой и просто до обычного населения. По нашей ситуации в мире спорта, в мире тяжелой атлетики, а конкретно - уходу из жизни Альберта Линдера... Хотелось бы сказать пару слов в память о его имени. По молодости мы хотели добиться больших высот, но со всех сторон нам перекрывали кислород, как могли. А по ситуации с Альбертом, в его случае ему не то что перекрыли кислород, ему просто "перекрестили" жизнь, - сказал Фархат Самарханов в видеообращении.

Ранее в департаменте полиции Алматинской области сообщили, что возбуждено уголовное дело.

Вся эта ситуация сделала для меня один большой вывод. Я присоединяюсь к словам Макеева Михаила и к его поступку. Что еще хочу сказать? Хочу сказать подрастающему поколению одно. Как нам однажды говорили наши тренеры: "Незаменимых не бывает. Не вы первые, не вы — последние". Одни приходят, другие уходят. Поэтому, те, кто сейчас занимается спортом и к чему-то стремится, я вам хочу сказать одно — вас когда-нибудь заменят. А эти медали — они мне больше не нужны. Я не вижу смысла, чтобы они висели на моей стене, собирали пыль и напоминали мне о моих, можно сказать, утерянных годах жизни, — высказался Самарханов, также отправив свои награды в мусорный контейнер.