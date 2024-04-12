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Аким Петропавловска о питьевой воде: Природная стихия берет свое, такого не было никогда

отключение воды, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 21:21 Фото: pixabay
Аким Петропавловска Серик Мухамедиев записал видеообращение к горожанам. Он извинился за предоставленные неудобства в связи с отключением питьевой воды и рассказал о том, что делают коммунальные службы в данное время, сообщает Zakon.kz.

По его словам, СКРЭК планировала восстановить электроснабжение в течение четырех часов.

"Уже 10 часов бригады работают. Но, направляющиеся ледяные массы в сторону насосной, усложняют процесс, природная стихия берет свое, такого не было никогда. Повреждены еще четыре опоры. Из-за сложившихся обстоятельств работы продлятся всю ночь. Все силы и средства СКРЭК направлены на скорейшее возобновление подачи электроэнергии на станцию. Мы будем делать все возможное". Серик Мухамедиев

Горожанам подвозят воду во дворы и к социальным объектам.

"По мере набора воды жителями, дислокация машин может меняться, по вопросам точек можете обращаться в диспетчерскую службу ТОО "Кызылжар Су". Воды достаточно, цистерны большие от 10 до 20 тонн. Машин тоже достаточно! Самое главное – не поддавайтесь панике! Доверяйте только официальным источникам!" Серик Мухамедиев

Ранее сообщалось, что паводки дошли до Петропавловска и оставили город без питьевой воды.

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