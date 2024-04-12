Аким Петропавловска о питьевой воде: Природная стихия берет свое, такого не было никогда

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Аким Петропавловска Серик Мухамедиев записал видеообращение к горожанам. Он извинился за предоставленные неудобства в связи с отключением питьевой воды и рассказал о том, что делают коммунальные службы в данное время, сообщает Zakon.kz.

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