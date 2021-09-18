Два человека погибли при падении гидросамолета в России

В Ханты-Мансийском автономном округе потерпел крушение гидросамолет. Трагедия произошла недалеко от озера Глубокое, расположенного в 85 километрах от города Советский, передает zakon.kz.

По информации источника ren.tv, самолет принадлежит местному предпринимателю Борису Полевому. Известно, что мужчина находился на борту вместе со своей супругой.

Как отмечается, пилот не смог дважды зайти на посадку. Во время третьей попытки самолет упал в болото.

Два человека погибли, - сказал источник.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в поисково-спасательных работах задействовано 20 человек и шесть единиц техники, в том числе с применением болотохода.