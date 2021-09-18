Случайно признался: пожилого миллионера судят за убийство 21-летней давности

В Лос-Анджелесе суд признал магната в сфере недвижимости и миллионера Роберта Дёрста виновным в убийстве его близкой знакомой Сюзан Берман, передает zakon.kz.

Присяжным заседателям понадобилось три дня на обсуждение, чтобы вынести решение по этому делу. 78-летнему миллионеру грозит пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения. Судья должен вынести окончательный приговор в октябре, - пишет РБК.

Дёрст не присутствовал на слушаниях, так как он находится на самоизоляции после контакта с зараженным коронавирусом.

Дёрст был арестован в марте 2015 года по подозрению в убийстве Берман. Женщина была найдена с простреленной головой в своем доме, когда полицейские собирались допросить ее в связи с делом об исчезновении жены предпринимателя Кэтлин. Супруга Дёрста исчезла при загадочных обстоятельствах в 1982 году и позже была признана умершей.

К слову, миллионер случайно признался в убийстве близкой знакомой во время съемок документального фильма о себе.