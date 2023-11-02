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Новый срок: заключенный павлодарской колонии признался в убийстве годичной давности

Новый срок: заключенный павлодарской колонии признался в убийстве годичной давности Фото: pixabay
Осужденный за вымогательство и угон автомобиля 24-летний заключенный павлодарской колонии признался в убийстве, которое совершил будучи на свободе. Жертвой оказался мужчина, которого год считали без вести пропавшим, сообщает Zakon.kz.

До недавнего времени 24-летний павложарец отбывал срок за два уголовных преступления в учреждении средней безопасности. После того, как он признался в убийстве, которое совершил год назад, его отправили в Акмолинскую область, где будут решать его дальнейшую судьбу, передает Pavlodarnews.kz.

"Со слов заключенного, в октябре прошлого года, в одном из сел Акмолинской области после распития спиртных напитков между ними возник конфликт. Мужчина нанес несколько ударов своему оппоненту, после чего тот упал на пол. Как рассказал сам осужденный, он испугался и сбросил тело в уличный туалет, засыпав его песком и камнями", – рассказал Болат Арынов, начальник оперативного отдела учреждения.

Оперативники, которым передали данные, нашли тело убитого мужчины. 39-летнего жителя Акмолинской области объявили в розыск и все это время искали.

Сознавшегося в тяжком преступлении мужчину ждет новый суд и еще один срок, который он будет отбывать в Акмолинской области.

5 октября в колонии Абайской области, где содержатся бывшие силовики, убили осужденного. Сообщается, что смерть заключенного наступила во время конфликта.

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