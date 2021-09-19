Почему нельзя пить кофе сразу после пробуждения

Сотрудник национальной службы здравоохранения Великобритании доктор Каран Радж раскрыл опасность кофе по утрам, передает zakon.kz.

По его словам, утром человеческому телу помогает проснуться гормон кортизол, а кофеин нарушает естественные процессы организма.

Так, эксперт порекомендовал подождать пару часов после пробуждения перед тем, как выпить чашку кофе.

Пользователи сети выразили негодование в ответ на рекомендации доктора в комментариях под его постом в TikTok:

- Могу я выпить кофе и утром, и через два часа после пробуждения в качестве компромисса?

- У меня, должно быть, дефицит кортизола, потому что мне требуется не менее получаса, чтобы заставить себя проснуться.