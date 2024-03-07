В какое время дня лучше всего пить кофе

Специалисты рекомендуют не употреблять кофеин, а дождаться уменьшения выработки кортизола, сообщает Zakon.kz.

Наш организм обычно после пробуждение выделяет гормон кортизол, который позволяет быстрее проснуться. Если вы выпьете с утра кофе с кофеином, то стимулирующий эффект этого напитка может увеличить выработку гормона, пишет iXBT.

Максимальный уровень этого гормона чаще всего наблюдается в организме ранним утром. Если же вы превысите уровень кортизола, эффект может быть самым разным. Одних людей это бодрит, а другие могут ощущать тревожность, нервозность или раздражительность.

Также при хронически высоком уровне кортизола у человека может повыситься вероятность увеличения веса, развития проблем с сердцем, диабета и других проблем со здоровьем.

Существуют общие рекомендации по употреблению кофеина. Врачи рекомендуют не сразу пить кофе после пробуждения, а подождать хотя бы до 9:30-11:30, когда уровень кортизола снизится. Так вы получите больше стимулирующего эффекта от напитка.

Следует отказаться от напитков с кофеином перед сном. Чтобы был эффект от кофе во время тренировки, нужно пить его за полчаса-час до самого занятия, отметили специалисты.

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