Брат о смерти тяжелоатлета Линдера: Все про него забыли

Семен Линдер высказался о смерти брата Альберта, сообщает zakon.kz.

На странице в Instagram опубликовано видео, на котором он закопал медали. А также прокомментировал проблемы, с которыми пришлось столкнуться брату.

Семен отметил, что они всегда были вместе.

Он для меня был не только братом, но и заменял отца! Он учил меня не сдаваться. Мой брат мотивировал меня, учил быть сильным и главное - честным! - говорится в сообщении.

По его словам, Альберт "жил тяжелой атлетикой".

Отдавался полностью спорту, он сильно любил штангу - потому что нашел себя! Он поверить не мог, что спорт может с ним такое сделать! Это все видели - как он не пил, не ел по 5 дней, но в то же время тренировался. Никто ему не оказал помощь! Когда он сломал руку - его отправили одного без сопровождения. Личный тренер не сразу обратился к специалистам, - продолжил Семен Линдер.

В публикации сказано, что Альберт "нес всю боль в себе после ухода из спорта".

И все про него забыли. Тренер приезжал лишь несколько раз, предлагая продолжить тренировки. А после забыл. Ведь, когда ты на пьедестале - ты нужен всем. Он не мог найти себя без тяжелой атлетики! Он ушел, никому ничего не сказав, - заключил он.

Напомним, что о смерти казахстанского тяжелоатлета стало известно 17 сентября. Альберту Линдеру было 25 лет.

Позднее в Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что возбуждено уголовное дело.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 105 (доведение до самоубийства. - Прим. ред.) УК РК, назначена судебно-медицинская экспертиза.пресс-служба ДП Алматинской области

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Также о смерти Линдера высказался тяжелоатлет Илья Ильин.

Он отметил, что в Казахстане плохо развита спортивная медицина и существует ряд других проблем.

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