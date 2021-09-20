Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в Алматы

20 сентября 2021, 22:49
Фото: kremlin.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает zakon.kz.

Во время разговора Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в Алматы.

Касым-Жомарт Токаев высказал соболезнования в связи с трагедией в Перми. Владимир Путин в свою очередь просил передать слова сочувствия семьям погибших в результате инцидента со стрельбой в Алматы, - говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Также президенты обсудили работу недавних многосторонних мероприятий по линии ОДКБ и ШОС, выразив удовлетворение достигнутыми договоренностями.


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