Токаев лично выразил соболезнования Путину после теракта в Москве
В ходе разговора президент Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев выразил глубокие соболезнования Владимиру Путину и братскому российскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в Подмосковье.
Глава нашего государства решительно осудил жестокий акт насилия в отношении мирных граждан и подтвердил солидарность с Россией в вопросах борьбы против терроризма.
Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за слова поддержки.
Также сам Путин обратился к россиянам после теракта в "Крокус Сити Холле". Все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны, заявил президент. Другие тезисы главы России можно прочитать по ссылке.
22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".
По последним данным Следственного комитета РФ, число погибших в теракте в "Крокус Сити Холле" на данный момент составляет 115 человек. Поисковые работы продолжаются. Тела погибших обнаружили экстренные службы при разборе завалов.