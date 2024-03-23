Токаев лично выразил соболезнования Путину после теракта в Москве

Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

В ходе разговора президент Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев выразил глубокие соболезнования Владимиру Путину и братскому российскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в Подмосковье.

Глава нашего государства решительно осудил жестокий акт насилия в отношении мирных граждан и подтвердил солидарность с Россией в вопросах борьбы против терроризма.

Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за слова поддержки.

Также сам Путин обратился к россиянам после теракта в "Крокус Сити Холле". Все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны, заявил президент. Другие тезисы главы России можно прочитать по ссылке.

22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

По последним данным Следственного комитета РФ, число погибших в теракте в "Крокус Сити Холле" на данный момент составляет 115 человек. Поисковые работы продолжаются. Тела погибших обнаружили экстренные службы при разборе завалов.