Стрельба в пермском вузе - Токаев выразил соболезнования

Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную Думу Федерального Собрания VIII созыва, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Исход выборов, считает Президент Казахстана, имеет важное значение для укрепления внутриполитической стабильности в России.

Глава государства также выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате вооруженного нападения в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

В ходе беседы стороны, высказав удовлетворение развитием торгово-экономических отношений, подчеркнули важность предстоящего 30 сентября Межрегионального форума в Кокшетау, а также качественного наполнения содержательной части данного события.

Лидеры подтвердили готовность к координации действий для реализации договоренностей, достигнутых в рамках состоявшихся 16-17 сентября текущего года в Душанбе саммитов ШОС и ОДКБ.

20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим.

В результате восемь человек погибли, несколько пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются. официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко

Позднее стало известно, что предполагаемого пермского стрелка зовут Тимур Бекмансуров. Перед нападением он опубликовал пост в соцсети.

Думал об этом давно, шли годы и я понял, что настал час сделать то о чем я мечтал, - написал он в соцсети.

При задержании стрелок оказал сопротивление и был тяжело ранен.

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