Как власти обеспечат сохранность автодорог Казахстана

В министерстве индустрии и инфраструктурного развития рассказали, какие поправки в действующее законодательство позволят обеспечить сохранность автодорог страны, передает корреспондент zakon.kz.

Поправки по вопросам транспорта внесены на рассмотрение Мажилиса. Представил документ первый заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.

Высокая интенсивность автомобильных перевозок требует принятия кардинальных мер по недопущению преждевременного разрушения дорожного полотна. Для этого в рамках программы "Нұрлы жол" на 2020-2025 годы на дорогах республиканского значения мы планируем установить "Автоматизированные станции измерения весовых и габаритных параметров транспортных средств". Представленным законопроектом предусмотрены нормы, определяющие порядок установки и функционирования станций измерения. При этом, станции будут работать по принципу "Сергек" без участия инспекторов, то есть без человеческого фактора. Реализация предлагаемых мер позволит обеспечить сохранность автодорог, увеличить поступления в бюджет за проезд тяжеловесных автотранспортных средств, это такой расчет предварительный, 1,5 млрд тенге ежегодно и исключить человеческий фактор при проведении транспортного контроля на автодорогах, – сказал он.

Проектом закона также предусмотрены нормы по имплементации требований Конвенции, устанавливающих обязанность судовладельца по страхованию своей гражданско-правовой ответственности по подъему затонувших судов.

Предлагаемые нормы позволят Казахстану предъявить требования о возмещении расходов по подъему затонувшего судна напрямую страховой компании.

В настоящее время в территориальных водах Казахстана находятся остатки 10 затонувших судов, в том числе иранского сухогруза Tiba, который затонул в 2015 году, и российского судна "Аракс", который затонул в 2016 году, – пояснил вице-министр.

Ряд поправок направлен на повышение безопасности движения на железнодорожном и водном транспорте. В частности, в рамках законопроекта предлагается передать в компетенцию уполномоченного органа расследование событий, повлекших сход или столкновение подвижного состава пассажирских поездов.

Также предлагается включить в компетенцию уполномоченного органа расследование аварийных случаев с судами, плавающими под государственным флагом Республики Казахстан на территориальных водах Каспийского моря.

В сфере гражданской авиации предлагается введение нормы по регулированию процесса использования беспилотных летательных аппаратов, а именно внедрение процедуры сертификации, установление требований к дистанционной идентификации и определение зон для их использования. Также, вводятся понятия "беспилотная авиационная система" и "беспилотное воздушное судно".

Кроме этого определяется порядок проведения противообледенительной защиты воздушного судна на земле. Такая поправка введена после авиакатастрофы самолета компании Bek Air.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан