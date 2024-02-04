Автодороги закрыли из-за непогоды в шести областях Казахстана

По состоянию на 21:00 4 февраля действует ограничение движения автотранспорта на восьми участках автодорог республиканского значения в шести областях, сообщает Zakon.kz.

Актюбинская область – 3 участка



"Самара – Шымкент" км. 776-965, уч. заправка ЭКО Ойл-п.Карабутак. – 189 км.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

"Самара – Шымкент" км. 965-1153, уч. п.Карабутак-п.Иргиз. – 188 км.

"Самара – Шымкент" км. 1153-1240, уч. п.Иргиз-гр.Кызылординской обл. – 87км.

Ограничение действует для грузовых и общественных видов автотранспорта.



Западно-Казахстанская область – 1 участок

"Уральск – Таскала-гр.РФ" км. 4-104, уч. г.Уральск-гр.РФ.– 100 км.

Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта.

Карагандинская область – 1 участок

"Екатеринбург – Алматы, Северо-Восточный обход" км. 0-16, уч. с.Пришахтинск-с.Новостройка. – 16 км.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта.



Костанайская область – 1 участок

"Жезказган – Петропавловск" км. 252-335, уч. гр.Улытауской обл.-г.Аркалык – 83 км.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

Кызылординская область – 1 участок

"Самара – Шымкент" км. 1240-1360, уч. гр.Актюбинской обл.-г.Аральск. 120 км.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта.



Улытауская область – 1 участок

"Жезказган – Петропавловск" км. 137-252, уч. п.Улытау-гр.Костанайской обл. – 115 км.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 17:00 4 февраля в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на девяти участках автодорог республиканского значения в шести областях.

