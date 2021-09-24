Пермский стрелок пришел в сознание - он ничего не помнит

24 сентября 2021, 15:20
Фото: pixabay.com

Стало известно о состоянии пермского стрелка Тимура Бекмансурова, сообщает zakon.kz.

По данным Telegram-канала Mash, он пришел в сознание.

Его состояние улучшилось. Он говорит, что ничего не помнит и у него амнезия, - говорится в сообщении.

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Несколько дней назад Бекмансурову ампутировали ногу, врачи оценивали его состояние крайне тяжелым.

Напомним, что 20 сентября студент ворвался в вуз в Перми и открыл стрельбу по людям. Жертвами его нападения стали шесть человек. Самого стрелка задержали, ранив ответным огнем.

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