Пермский стрелок пришел в сознание - он ничего не помнит

Стало известно о состоянии пермского стрелка Тимура Бекмансурова, сообщает zakon.kz.
По данным Telegram-канала Mash, он пришел в сознание.
Его состояние улучшилось. Он говорит, что ничего не помнит и у него амнезия, - говорится в сообщении.
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Несколько дней назад Бекмансурову ампутировали ногу, врачи оценивали его состояние крайне тяжелым.
Напомним, что 20 сентября студент ворвался в вуз в Перми и открыл стрельбу по людям. Жертвами его нападения стали шесть человек. Самого стрелка задержали, ранив ответным огнем.
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