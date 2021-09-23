Моргенштерна обвинили в пермской трагедии

Российского рэпера Моргенштерна (настоящее имя Алишер) обвинили в трагедии, произошедшей в Пермском госуниверситете, где студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу, в ходе которой погибли шесть человек, передает zakon.kz.

Как пишет "Газета.Ru", директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина в соцсети написала пост, в котором заявила, что для борьбы со стрельбой в учебных заведениях государству необходимо прекратить пропаганду "деструктива во всех медиа", которой, по ее мнению, занимаются лидеры общественного мнения вроде Моргенштерна и "подобных уродов".

Неоднократно призывавшая запретить творчество Моргенштерна Мизулина заявила, что устроивший стрельбу в пермском университете Тимур Бекмансуров был поклонником рэпера. Так она ответила на просьбу издания пояснить свой пост во "ВКонтакте", в котором она связала трагедию с текстами песен артиста.

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По нашим предварительным данным, он был фанатом Моргенштерна. Более подробно про это я не могу говорить. Екатерина Мизулина

Моргенштерн, по ее мнению, является частью идеологической кампании, которая подталкивает молодых людей к агрессивному поведению.

Это целенаправленная кампания идеологического характера для распространения информации, связанной с насилием, шок-контентом, информацией о маньяках и серийных убийцах, наркотиках и проституции. Все эти сообщества, группы и блогеры работают для того, чтобы сформировать определенные настроения у подростков и подтолкнуть их к совершению агрессивных действий. Екатерина Мизулина

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В свою очередь коллега рэпера Карандаш и блогер Николай Соболев с такой позицией члена ОП не согласились - они убеждены, что проблема кроется не в музыкальных предпочтениях, они не увидели связь между музыкальными вкусами преступника и самим преступлением.

По-моему, у Алишера (Моргенштерна и других современных исполнителей - прим. ред.) весьма добрые и очень жизнерадостные песни. Даже под этой циничной маской. Как можно из-за жизнерадостной песни пойти причинить зло? Мне это незнакомо. Я сомневаюсь, что это (творчество - прим. ред.) может вызвать агрессию. Агрессию вызывают психические заболевания, в какой-то степени социум, который служит катализатором психических заболеваний и отклонений, - пояснил Карандаш.

Блогер Соболев посоветовал Мизулиной провести исследование, которое подтверждало или опровергало бы связь между стрельбой в учебных заведениях и музыкой Моргенштерна.

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Если это исследование выявит хоть какую-то корреляцию между этим, то тогда можно будет всерьез об этом говорить. Исходя из моего личного опыта изучения различных психических заболеваний, ментально здоровый человек не может совершить стрельбу, просто поиграв в (шутер - прим. ред.) Counter-Strike или послушав Моргенштерна. Связь нужно искать не в творчестве фрешменов, а в психических заболеваниях, которые, безусловно, присутствуют, - отметил он.

Также Соболев обратил внимание, что Бекмансуров до нападения говорил о головных болях, а "не о треке "Cadillac" (песня Моргенштерна в дуэте с другим российским рэпером Элджеем).

Сам же Моргенштерн уже успел отреагировать на заявление Мизулиной.

Может, каждый стрелок фанат Моргенштерна...но не каждый фанат Моргенштерна - стрелок, - написал рэпер в Instagram-Stories.

20 сентября первокурсник Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в пермском вузе. В результате инцидента погибли шесть человек. По последним данным, количество пострадавших увеличилось до 43 человек.