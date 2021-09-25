Гутерриш поблагодарил Токаева за размещение в Алматы миссии ООН по Афганистану

В рамках участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заместитель премьер-министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который выразил благодарность президенту Казахстана за решение о размещении в Алматы удаленного офиса миссии ООН по содействию Афганистану, сообщает zakon.kz.

Он особо подчеркнул, что Казахстан является символом стабильности и примером приверженности многосторонности.

Это решение Казахстана мы расцениваем больше, чем просто помощь. Вы продемонстрировали настоящий дух дипломатического братства, что будет способствовать дальнейшему развитию прекрасных отношений между ООН и Казахстаном, - сказал Гутерриш.

В свою очередь министр подробно проинформировал о ходе реализации инициативы президента Касым-Жомарта Токаева по созданию Международного агентства ООН по биологической безопасности.

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В тот же день министр провел переговоры с заместителем Генерального секретаря ООН - руководителем Контртеррористического управления Владимиром Воронковым. Казахстанская сторона была проинформирована о программах технического содействия странам региона Центральной Азии для укрепления их потенциала по противодействию рисков террористической опасности в Афганистане.

На встрече с заместителем Генсека ООН по политическим вопросам и миростроительства Розмари Дикарло обсуждены меры и совместные усилия по обеспечению глобальной и региональной безопасности.

Тлеуберди совместно с заместителями Генсекретаря ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу и по глобальным коммуникациям Мелиссой Флеминг принял участие в открытии в штаб-квартире ООН постоянной экспозиции об истории Семипалатинского ядерного испытательного полигона и передал в дар копию Указа Президента Нурсултана Назарбаева о закрытии полигона от 29 августа 1991 года.

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Наряду с этим глава внешнеполитического ведомства Казахстана встретился с министрами иностранных дел Филиппин Теодоро Локсином и Кипра Никосом Кристодулидесом, а также в режиме видеоконференцсвязи провел переговоры с Администратором Агентства США по международному развитию USAID Самантой Пауэр.