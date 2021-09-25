Начато расследование по факту смерти главы "Азия-Авто"

Стало известно о смерти главы АО "Азия-Авто" Антона Ненахова, передает zakon.kz.

23 сентября по данному факту Иртышским отделом полиции управления полиции города Усть-Каменогорск начато досудебное расследование по статье 105 часть 1 УК РК (доведение до самоубийства), - рассказали в пресс-службе ДП ВКО.

По уголовному делу назначены соответствующие судебные экспертизы.

По неофициальной информации, Ненахова нашли повешенным.

Ранее суд удовлетворил иск МИИР РК о взыскании с компании "Азия-Авто". Главным акционером предприятия является Анатолий Балушкин, который в данное время находится в розыске. Его подозревают в мошенничестве.