Бывшего главу "Азия-Авто" Балушкина приговорили к 9 годам заочно

В Усть-Каменогорском суде №2 14 апреля 2025 года огласили приговор экс-председателю совета директоров "Азия-Бипэк АВТО" Анатолию Балушкину и бывшему гендиректору АО "Азия-АВТО" Ерику Сагымбаеву, сообщает Zakon.kz.

Рассмотрение дела началось в июне 2024 года, проходило оно без подсудимых, так как оба скрываются за границей и являются гражданами другой страны.

Приговором суда Балушкин признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и приговорен к 9 годам лишения свободы заочно. Сагымбаев признан виновным в этом же преступлении, а также в уклонении от уплаты налога, совершенном преступной группой либо в особо крупном размере, и приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения свободы заочно.

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В марте 2025 года приговор огласили бывшим топ-менеджерам "Азия-Авто". Их обвиняли в мошенничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Осужденные получили от 2 лет 6 месяцев до 2 лет 8 месяцев лишения свободы, с учетом времени, проведенного под стражей и домашним арестом, суд определил наказание отбытым.

В мае 2021 года бизнесмена Анатолия Балушкина объявили в розыск. Его, Ерика Сагымбаева и топ-менеджеров группы компаний обвинили в хищении более 230 млрд тенге, с целью уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет. Кроме того, похищенные деньги предназначались для строительства завода по промышленной сборке автотранспортных средств с условием степени локализации производства 50%.