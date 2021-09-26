В Афганистане публично повесили четырех похитителей

В Афганистане четырех человек, обвиняемых в похищении людей, повесили в присутствии толпы, сообщает zakon.kz.

В качестве виселицы использовали автокран, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Позже глава полиции Герата, назначенный "Талибаном", (организация, запрещенная в Казахстане) заявил местным СМИ, что талибы застрелили четверых похитителей. Лишь потом выставили их тела на обозрение.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно запятнано кровью тело мужчины в цепях, повешенное на кран. Говорится, что это главная площадь города Герат. Также можно увидеть, как много людей снимают это на свои мобильные телефоны.

Накануне один из основателей группировки мулла Нуреддин Тораби заявил о планах вернуть публичные казни за некоторые преступления. По его мнению, такая практика имеет "сдерживающий эффект".

Публичные наказания в Афганистане с отсечением рук и ног, побиванием камнями и казнью через повешение применялись в стране при талибах с 1996 по 2001 год.