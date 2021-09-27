В Костанайской области выпал снег

27 сентября в Костанайской области пошел снег, сообщает zakon.kz.

Видео с непривычным для сентября природным явлением опубликовано в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Всё про Костанай и область (@qostanay.tv)

В публикации отмечено, что снег выпал в районе имени Беимбета Майлина.

Ранее синоптики отмечали, 28-30 сентября большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием циклона.

На севере, северо-западе, в центре и на востоке пройдут осадки (дождь, снег), на юге, юго-востоке - дождь с грозой. На западе, севере, в центре и на востоке страны ожидаются туман, усиление ветра, в северной половине - гололед.

Кроме того, ожидается до 6 градусов мороза.

С прогнозом погоды можно ознакомиться по ссылке.