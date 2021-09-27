Что изменилось в Казахстане на рынке труда

Во время выступления на брифинге по реализации Послания главы государства народу Казахстана в пресс-центре правительства РК заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов затронул вопросы социальной защиты, передает zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РК, регулирование квалификаций является принципиальным и системным шагом, который изменит все взаимоотношения на рынке труда.

Так, по его словам, регулирование квалификаций является принципиальным и системным шагом, который изменит все взаимоотношения на рынке труда.

Благодаря установлению требований к рабочим местам, уровню квалификаций работников во многих странах совершен технологический прорыв. Опыт Южной Кореи показывает, что в результате принятия в 1973 году Закона "О Национальной системе технических квалификаций" достигнут рост ВВП более чем в 100 раз. По аналогии в Казахстане будет разработан Закон "О профессиональных квалификациях, — сказал он.

Впервые разработаны и применяются 589 профстандартов, предназначенные для рынка труда. Также подтвердить квалификацию можно будет после любого профобучения, неформального, самостоятельного обучения и такая квалификация будет признаваться работодателями.

Заместитель премьер-министра также отметил, что цифровизация привела к появлению новых форм занятости. Яркие примеры – водители, работающие на платформах Uber, Яндекс-такси, курьеры Wolt и т.д.

Сегодня занятость на основе интернет-платформ в большинстве стран мира, в том числе в Казахстане, недостаточно законодательно урегулирована. Поэтому в текущем году будет разработан механизм регулирования новых форм занятости, включая вопросы социального, медицинского страхования, пенсионного обеспечения и налогообложения, – проинформировал Тугжанов.

Для формирования эффективного рынка труда немаловажно развитие миграционной политики страны. В связи с этим президентом в Послании поставлена задача по разработке новой Концепции миграционной политики. Создается Комитет по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК. Будет усовершенствован действующий механизм выплат гражданам, переселяющимся с юга на север страны. Так, выплаты будут выделяться не только через акиматы, но и путем возмещения расходов работодателей, которые самостоятельно нанимают работников из южных регионов. Также будет предоставлена возможность предоставления переселенцам земельных участков не только под строительство дома, но и для ведения сельхоздеятельности. Следующим вопросом стало повышение со следующего года минимальной заработной платы с 42 500 тг до 60 000 тг.

Данная инициатива позволить увеличить доходы 1,6 млн казахстанцев. Также это будет способствовать увеличению ВВП страны на 1,5%. Соответствующие поправки в законодательство разработаны и будут приняты до конца текущего года, – сказал Тугжанов.

С 2022 по 2025 годы ежегодно будет повышаться заработная плата гражданских служащих на 20%. Это коснется 600 тыс. работников, в том числе организаций культуры, архивного дела, технического персонала и других, которым ранее зарплата не повышалась.

Данная мера позволит в течение четырех лет повысить их заработную плату в 2 раза.

Что касается вопросов общественного развития, то в Казахстане, по словам заместителя главы правительства Ералы Тугжанова, планируется усовершенствовать механизм поддержки гражданских инициатив в сельской местности.

Будут разработаны поправки в законодательство, упрощающие порядок выдачи грантов сельским НПО. Планируется увеличить финансирование сельских НПО из местных бюджетов, – сказал он.

Кроме того, будет законодательно расширен перечень квотируемых категорий граждан в избирательных списках. Помимо женщин и молодежи будет установлена квота для людей с особыми потребностями. Кроме того, ведется работа по поэтапному повышению доли женщин до 30% в руководящих органах компаний с госучастием.