Трассу "Нур-Султан-Щучинск" завалило снегом

27 сентября 2021, 16:49
Фото: pixabay.com

В Акмолинской области пошел снег, сообщает zakon.kz.

В районе города Макинск на автодороге "Нур-Султан – Щучинск" ухудшилась погода и пошел снег.

Сейчас для очистки задействовано 8 единиц техники. Просим водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. По всем вопросам можете звонить в единый call-центр 1403, - говорится в сообщении МИИР РК.

Ранее сообщали, что в Костанайской области также выпал снег.

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