Трассу "Нур-Султан-Щучинск" завалило снегом

В Акмолинской области пошел снег, сообщает zakon.kz.
В районе города Макинск на автодороге "Нур-Султан – Щучинск" ухудшилась погода и пошел снег.
Сейчас для очистки задействовано 8 единиц техники. Просим водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. По всем вопросам можете звонить в единый call-центр 1403, - говорится в сообщении МИИР РК.
Ранее сообщали, что в Костанайской области также выпал снег.
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