Талибы опровергли запрет на бритье бород и стильные прически

Движение "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) назвало недействительным запрет на бритье бороды и ношение стильных причесок в провинциях Каписа, Гильменд и Тахар, передает zakon.kz.

Как сообщает lenta.ru, ранее появившуюся информацию опроверг член комиссии по культуре Министерства культуры и информации Инаамулла Самангани, передает TOLO News.

По словам чиновника, письменные требования, распространенные в провинциях, не являются официальной позицией радикального движения.

Министерство добродетели и порока официально заявляет, что не направляло никаких предписаний; все, что публикуется в социальных сетях, не принадлежит министерству, – заявил Самангани.

Ранее появилась информация, о наложенном запрете местного отделения Министерства культуры в некоторых афганских провинциях, в которых запретили стильные прически, бритье бород и стрельбу на свадьбах. Талибы в провинции пообещали наказывать всех, кто ослушается запрета.