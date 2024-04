В британской армии отменили вековой запрет на ношение бороды

Отмена запрета коснется солдат и офицеров. При этом их обяжут следить за длиной и ухоженностью бороды. Согласно новым правилам, борода должна быть длиной от 2,5 до 25,5 мм и подстрижена на скулах и шее. При этом запрещается красить ее в яркий цвет.

British army ends century-old ban to allow troops to grow beards https://t.co/obCoR0eSsc