В британской армии отменили вековой запрет на ношение бороды. 28 марта король Карл III одобрил данное решение, сообщает Zakon.kz.

Отмена запрета коснется солдат и офицеров. При этом их обяжут следить за длиной и ухоженностью бороды. Согласно новым правилам, борода должна быть длиной от 2,5 до 25,5 мм и подстрижена на скулах и шее. При этом запрещается красить ее в яркий цвет.

British army ends century-old ban to allow troops to grow beards https://t.co/obCoR0eSsc — The Guardian (@guardian) March 29, 2024

Ранее, в течение более чем 100 лет, единственной допустимой растительностью на лице военнослужащих британской армии были аккуратные усы. Бороды разрешалось отращивать только во время тайных миссий или боевых действий, а также по медицинским или религиозным причинам.

К слову, запрет на ношение бороды военно-морской флот Великобритании снял уже достаточно давно, а военно-воздушные силы отменили его в 2019 году.

В последний день марта Карл III появился на публике.