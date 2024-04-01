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В британской армии отменили вековой запрет на ношение бороды

Великобритания, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 04:13 Фото: X/The Times
В британской армии отменили вековой запрет на ношение бороды. 28 марта король Карл III одобрил данное решение, сообщает Zakon.kz.

Отмена запрета коснется солдат и офицеров. При этом их обяжут следить за длиной и ухоженностью бороды. Согласно новым правилам, борода должна быть длиной от 2,5 до 25,5 мм и подстрижена на скулах и шее. При этом запрещается красить ее в яркий цвет.

Ранее, в течение более чем 100 лет, единственной допустимой растительностью на лице военнослужащих британской армии были аккуратные усы. Бороды разрешалось отращивать только во время тайных миссий или боевых действий, а также по медицинским или религиозным причинам.

К слову, запрет на ношение бороды военно-морской флот Великобритании снял уже достаточно давно, а военно-воздушные силы отменили его в 2019 году.

В последний день марта Карл III появился на публике.

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