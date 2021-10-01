Названо имя самого красивого мужчины в Азии - им стал казахстанец

Казахстанский певец Димаш Кудайберген признан самым красивым мужчиной в Азии, сообщает zakon.kz.

В онлайн-голосовании "100 самых привлекательных мужчин Азии" (The 100 most attractive Asian celebs 2021), которое проходило на сайте kingchoice.me и закрылось 30 сентября, казахстанский исполнитель занял первое место, набрав более 9,3 млн голосов.

View this post on Instagram Публикация от Dimash Kudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Димаш Кудайберген обогнал таких знаменитых певцов из Южной Кореи, как Ким Сокджин (солист группы BTS, второе место - более 8,1 млн голосов) и Чха Ын У (участник бойбенда Astro, третье место - более 1,9 млн голосов).

View this post on Instagram Публикация от Dimash Kudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Читайте также:

Димаш Кудайберген возвращается в Китай

Димаш Кудайберген опубликовал видео выступления из Китая