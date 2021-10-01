Досмотр усилят в аэропорту Нур-Султана 

1 октября 2021, 12:31
Фото: Zakon.kz

С 1 по 14 октября в столичном аэропорту вводятся усиленные меры досмотра, сообщает zakon.kz.

На основании радиограммы АО "Авиационная администрация Казахстана" о необходимости усиления мер авиационной безопасности Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев уведомляет об усилении досмотра пассажиров.

В связи с этим в терминале международных вылетов с 1 по 14 октября выставлена первая линия досмотра для исключения проноса на территорию воздушной гавани запрещенных предметов и веществ, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Из-за усиленных мер авиационной безопасности пассажиров просят приезжать в аэропорт пораньше.

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